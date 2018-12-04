سبق – السعودية | "الشؤون الاقتصادية" يستعرض أداء الأجهزة العامة للربع الثالث

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض، لاستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، لاتخاذ التوصيات اللازمة.



وبحث المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول الوضع الحالي لقياس أداء الأجهزة الحكومية للربع الثالث من العام الجاري، والذي تناول الوضع الحالي لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحليلًا لأداء الأجهزة العامة، ومدى رضا المستفيدين.



المصدر:- صحيفة سبق

