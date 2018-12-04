عبد الشافي يصنع ويقود أهلي جدة للتعادل مع وفاق سطيف والتأهل لدور الـ8 لكأس زايد





نجح فريق أهلي جدة السعودي في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تعادل 1-1 مع فريق وفاق سطيف اليوم في إياب دور الـ16 للبطولة.

تقدم وفاق سطيف عن طريق حمزة بن نوح في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل سعيد المولد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد،وقام عبد الشافي بصناعة هدف فريقه الوحيد في مباراة اليوم.

وكان أهلي جدة قد فاز ذهابا بهدف دون رد في الجزائر.