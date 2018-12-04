أحمد موسى: إقبال كبير من أهالي شمال سيناء على حملة "100 مليون صحة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملة 100 مليون صحة لم تحدث في أي دولة أخري، ونتائجها توضح الحالة الصحية للمواطنين في كافة المحافظات، مشيًرا إلى أن المرحلة الثانية بدأت السبت الماضي في 11 محافظة.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك إقبال كثيف لدى أهالي شمال سيناء على المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن مرض فيروس سي، لافتًا إلى أن المصاب بالفيروس سيحصل على علاجه بالمجان.





وأشار إلى أن هناك مشاركة إيجابية من المواطنين للكشف على مرض فيروس سي بالمنوفية والسويس، مؤكدًا أن علاج فيروس سي في مصر الأرخص في العالم.



