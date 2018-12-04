ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى: إقبال كبير من أهالي شمال سيناء على حملة "100 مليون صحة"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:29 م
أحمد موسى: إقبال كبير من أهالي شمال سيناء على حملة 100 مليون صحة
أحمد موسى
طباعة
داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملة 100 مليون صحة لم تحدث في أي دولة أخري، ونتائجها توضح الحالة الصحية للمواطنين في كافة المحافظات، مشيًرا إلى أن المرحلة الثانية بدأت السبت الماضي في 11 محافظة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك إقبال كثيف لدى أهالي شمال سيناء على المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن مرض فيروس سي، لافتًا إلى أن المصاب بالفيروس سيحصل على علاجه بالمجان.

وأشار إلى أن هناك مشاركة إيجابية من المواطنين للكشف على مرض فيروس سي بالمنوفية والسويس، مؤكدًا أن علاج فيروس سي في مصر الأرخص في العالم.

ونوه إلى أن 13 مليون مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم في المبادرة، مضيفًا: "الحملة تعتبر مشروع قومي من مشروعات البلد وإنجاز حقيقي".
المزيد عن: كافه المحافظات الكشف عن فيروس سي التوك شو أخبار مصر أخبار أحمد موسى 100 مليون صحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
1
x
18:30
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 9:10:02 PM