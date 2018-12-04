للمبتدئات.. إليكِ أسهل طريقة لرسم "الآيلاينر السائل" كالمحترفات!

من أهم صيحات المكياج الأبدية والتي لا يمكن أن تختفي أبداً هي صيحة الآيلاينر الأسود المسحوب برسمة شكل عين القطة. اليوم، سنعطيك الخطوات لأسهل طريقة يمكنك رسم الآيلاينر من خلالها بكل سهولة وبواسطة الآيلاينر السائل الذي يعتبره الكثيرون صعب.





إذا أردت الحصول على أجمل رسمة آيلاينر مسحوب، وبالأخص عند استخدام الآيلاينر السائل، يجب عليك البدء من رسم الجناح بدلاً خط الرموش على الجفن. بكل بساطة، ابقي الآيلاينر قريب من عينك وانظري إلى المرآة، ثم قومي برسم خط الجناح من الأسفل بطريقة يكون بها موازي لخط الرموش من فوق وتحت، واحرصي على إبقاء عيونك مفتوحة حتى تتمكني من رسم الخط بشكل مثالي لشكل عيونك بالذات بدلاً من الشكل المعتاد الذي قد لا يليق بك.





بعد الانتهاء من رسم هذا الخط كما ترين بالصور المرفقة، اذهبي إلى آخره وارسمي خط آخر يتصل بين نهاية الخط الأول ومنطقة الجفن من الخارج، ثم املئي الفراغات الموجودة باللون الأسود.





بهذا الشكل تكوني انتهيت من رسمة الجناح وخط الجفن من آخره، وبقي عليك فقط إكمال الآيلاينر إلى الداخل بشكل متصل، وهي خطوة بسيطة للغاية. احرصي على أن ترسميه بتمهل وأن يكون كثيف من الخارج ورفيع من الداخل لأجمل إطلالة آيلاينر مسحوب يمكنك الحصول عليها.





أنواع الآيلاينر السائل التي يمكنك اعتمادها:

بعد اتباع الخطوات السابقة وتجربتها أكثر من مرة حتى تتقنيها، بقي عليك اختيار الآيلاينر السائل الذي يناسبك. وفي المناسبة، استخدام الآيلاينر السائل بسيط للغاية وعندما تتمكني من الرسم به أكثر من مرة ستصبح خطوة سريعة جداً في مكياجك. جربي الأنواع التالية:-





- الآيلاينر من ديور Dior On Stage Liner in 096 Vinyl Black.

- الآيلاينر من شانيل Chanel Ligne Graphique in 10 Noir Noir.

- الآيلاينر من ايف سان لوران Yves Saint Laurent Eyeliner Effet Faux Cils Shocking.

- الآيلاينر من جيرلان Guerlain L'Art Du Trait Precision Felt Eyeliner.