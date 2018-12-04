الخميس.. انطلاق مهرجان الإبداع والأعلام بجامعة الأهرام الكندية

بحضور رئيس جامعة الأهرام الكندية الدكتور فاروق إسماعيل، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتورة إيناس أبو سيف عميدة كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والدكتورة ياسمين الحصري ونجوم الفكر والثقافة بمصر والوطن العربي تطلق جمعية إثراء الذات للثقافة مؤتمرها الأول بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، الخميس المقبل، وذلك لتكريم الموهيين والمبتكرين في كافة الشعر والمقال والإخراج والأفلام الوثائقية والتصوير الفوتغرافي.

وقالت المهندسة والكاتبة شهناز عبد الرزاق الرئيس رئيس الجمعية، إن الجمعية تهدف الي الثقافة الحضارية والإنسانية من خلال مؤتمرات ومهرجانات ثقافية وفكرية والخاصة للتنمية الذاتية والإنسانية كما تهدف تنمية القدرة الإبداعية لدي الموهوبين ورعايتهم.

وكما أشارات الي ان الجمعية تحرص علي تكريم الشخصيات الانسانية لتحفيزهم علي الدور الانسانى بالإضافة الي عمل ندوات ودورات تخص التنمية الفكرية والإنسانية والحضارية، وشددت علي ضرورة عمل حملات توعية لتنشيط حملات اصحاب المهم لدعم المحتاجين، والاهتمام بالموهوبين وعمل حفلات لإبراز مواهبهم وتثبيت دورهم في المجتمع ودعمهم معنويا وماديا وكذلك عمل معارض تدعم الفنانين والموهوبين.

وقالت إن المؤتمر سيضم العديد من الشخصيات التي ساهمت في العمل الإنساني من مصر والإمارات وبعض الدول العربية بالإضافة إلي فقرات ستعرض خلال المؤتمر الموهيين سواء استعراضات أو إلقاء وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم.

وقالت علي هامش المؤتمر معرض للفنون للصور الفوتوغرافية بعيون كندية مصري لرسام كندي يعرض الثقافة العربية الاصيلة.