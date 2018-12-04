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عاجل.. تطورات جديدة في صفقة الأهلي ورمضان صبحي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:17 م
عاجل.. تطورات جديدة في صفقة الأهلي ورمضان صبحي
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الفجر الرياضي
 
يعقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب هديرسفيلد الإنجليزي بعد غد الخميس لحسم مصير اللاعب وعودته للأحمر من جديد.

وكان الأهلى قد أجرى اتفاقًا مبدئيا مع صبحي لكن يتبقى فقط التفاوض مع وكيله لعقد جلسة مع نادي هديرسفيلد للاتفاق على طريقة عودته سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

ويتمسك النادي الأهلي بضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق.

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