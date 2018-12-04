"الشهاوي": معرض "إيديكس 2018" فرصة لتسويق منتجات مصانع الإنتاج الحربي

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" حدث عسكري هام جدًا، ومن أكبر المعارض على مستوي قارة إفريقيا والشرق الأوسط والعالم، مؤكدًا أن هذا المعرض وليد عملاقًا؛ لأنه يأتي بعد معرض فرنسا ومعرض بريطانيا.





وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذا المعرض يؤكد أن مصر توطن التكنولوجيا، وأنها على خريطة العالم بالنسبة للتصنيع الحربي، وأظهر قدرة ومكانة مصر عالميًا، وأنها بعد أن تبوءت مكانتها وريادتها على المستوى الإقليمي الآن تمتلك معداتها.





وتابع، أن هذا المعرض يبعث رسائل سياسية أولها تواجد 41 دولة بالإضافة 373 شركة، وأكثر من 10 آلاف زائر يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة، وتأكيد على أن العلاقات بين مصر وجميع دول العالم متوازنه بدليل تواجد هذا العدد الكبير حتى الوفود الرسمية التى تصل لـ 56 وفدًا، وتوجد 10 وزراء دفاع، و7 رؤساء أركان، و8 وزراء إنتاج حربي.



