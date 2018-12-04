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أمل رزق تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" (صورة)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:07 م
أمل رزق تكشف تفاصيل دورها في مسلسل للحب فرصة أخيرة (صورة)
أمل رزق
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الفجر الفني
 

 خطفت النجمة أمل رزق، الأنظار إليها عقب طرح الحلقات الأولى من الجزء الجديد لمسلسل "للحب فرصة أخيرة"، والذي يعرض حاليًا على قناة ON E، لتميزها في الدور الذي تقدمه، وتشارك في بطولته مع داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدي، هبه الأباصيري، مراد مكرم، أحمد عبدالله.

 

وقالت "رزق" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنها تجسد في المسلسل شخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل، وهي موجودة بالمجتمع، حيث تظهر في شخصية أخصائية نفسية تحمل درجة الماجستير في علم النفس وتعمل داخل إحدى الجامعات وتربطها علاقة قوية بعدد من الطالبات من داخل الدار، كما تربطها علاقة صداقة مع مديرة الدار التى تجسد دورها الفنانة داليا البحيري.

 

يذكر أن المسلسل من تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي، ويعرض على شاشة ON E في تمام الساعة الـ8 مساءً.

أمل رزق تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" (صورة)
أمل رزق تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" (صورة)
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