نجم باريس سان جيرمان يريد الرحيل إلى برشلونة





كشف تقارير صحفية فرنسية إلى أن أدريان رابيوت لاعب باريس سان جيرمان قريب من الرحيل عن نادي العاصمة خلال فترة الإنتقالات الشتوية أو الصيفية.





وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رابيوت تحدث مع وكلاء أعماله بشأن مغادرة باريس في ظل عدم تلبية الإدارة لمطالبه المالية، اللاعب يريد أن يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم.





وأضافت الصحيفة الفرنسية :" أن اللاعب صحب الـ 23 عامًا، أخبر وكلاء أعماله أنه يريد بالفعل الرحيل، وحل مستقبله في اقرب وقت، وأن النادي لا يريد مغادرته بالمجان ويحاول أن يبحث عن عرض له في يناير من أجل كسب الأموال من وراء رحيله".





يذكر أن رابيوت يعد هدف أساسيًا لبرشلونة الإسباني، ومن الممكن أن يوقع عقدًا معهم في فبراير المقبل، دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.



