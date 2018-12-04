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لا يغير بيب جوارديولا طريقته المفضلة مع السيتيزنس هذا الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بجابرييل جيسوس في حالة عدم تعافي الكون قبل لقاء الجولدن بويز، وأن يُشرك ديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الأوكراني المصاب. يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD التشكيل | 4-3-3

إيدرسون فابيان ديلف - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر بيرناردو سيلفا - فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان ليروي ساني - جابرييل جيسوس - رحيم ستيرلينج يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD سيغيب عن واتفورد في المباراة ضد مانشستر سيتي الثلاثي توم كليفرلي، أدالبيرتو بيناراندا وداريل يانمات بداعي الإصابة، وسيفتقد الجولدن بويز لخدمات إتيان كابو بسبب الإيقاف.





من المتوقع أن يبدأ جراسيا بكيكو فيمينيا فيمركز الظهير الأيمن لتعويض الهولندي، وأن يتواجد تشالوباه بدلاً من متوسط الميدان الفرنسي المصاب. يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD التشكيل | 4-4-2

بن فوستر خوسيه هوليباس - أدريان ماريابا - كريج كاثكارت - كيكو فيمينيا روبيرتو بيريرا - عبد الله دوكوري - ناثانيل تشالوباه - ويل هيوز جيرارد ديولوفيو - إيزاك ساكسيس

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يتواصل غياب الرباعي بنجامين ميندي، كيفن دي بروينه، إلياكيم مانجالا وكلاوديو برافو عن مانشستر سيتي باعي الإصابة، أما وضع سيرخيو أجويرو فيبقى تحت الشك ولا توجد أي تأكيدات بعودته من الإصابة أمام واتفورد، وهو نفس الأمر بالنسبة لزينتشينكو الذي كُسر أنفه في مباراة بورنموث.