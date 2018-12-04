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رئيس لجنة الحكام: التحكيم المصرى بخير

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:00 م
رئيس لجنة الحكام: التحكيم المصرى بخير
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محمد الصو
 

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن التحكيم المصرى بخير وأن لجنة الحكام الحالية من أفضل لجان الحكام في العالم التي تعمل على الارتقاء بالتحكيم وفق أحدث الأساليب العلمية، مشددا على أن معيار نجاح عمل اللجنة هو وجود حكم مصري في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وأضاف عبد الفتاح عقب اجتماع مجلس الجبلاية اليوم، أن الحكام المصريين هم الأفضل في أفريقيا واستدل على كلامه بإشادة الإعلام التونسى بمستوى الحكام المصريين بعد مشاركتهم في إدارة مباريات الديربي بالدوري التونسي، قائلا: "شوفوا الإعلام التونسى بيقول إيه على حكامنا".

وتابع: "لن ننساق وراء أفكار هدامة، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة الحالي من أفضل الاتحادات في تاريخ مصر من حيث الإنجازات".

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