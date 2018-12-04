لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:59 معمرو عادل
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على واتفورد يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فيكارادج رود.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
الأزرق السماوي هو أحد فريقين فقط لم يخسرا في البريميرليج هذا الموسم رفقة ليفربول، وحتى الآن يحلق السيتيزنس في الصدارة وحيداً برصيد 38 نقطة جمعهم من 12 فوز وتعادلين، ويأتي خلفه الريدز برصيد 36 نقطة جمعهم من 11 فوز و3 تعادلات، وبالطبع سيسعى أبناء جوارديولا إلى تحقيق الفوز على الجولدن بيوز لمواصلة احتلال المركز الأول.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
كانت بداية واتفورد هذا الموسم رائعةً جداً حتى أن مدربه خافي جراسيا حصل على مدرب شهر أغسطس، لكن مستوى الفريق ونتائجه بدأت في التراجع كذلك ترتيبه الذي وصل إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع بنفس الرصيد من النقاط.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
موعد مباراة واتفورد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة
واتفورد Vs مانشستر سيتي.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : احمد الطيب .
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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