لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على واتفورد يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فيكارادج رود.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

الأزرق السماوي هو أحد فريقين فقط لم يخسرا في البريميرليج هذا الموسم رفقة ليفربول، وحتى الآن يحلق السيتيزنس في الصدارة وحيداً برصيد 38 نقطة جمعهم من 12 فوز وتعادلين، ويأتي خلفه الريدز برصيد 36 نقطة جمعهم من 11 فوز و3 تعادلات، وبالطبع سيسعى أبناء جوارديولا إلى تحقيق الفوز على الجولدن بيوز لمواصلة احتلال المركز الأول.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

كانت بداية واتفورد هذا الموسم رائعةً جداً حتى أن مدربه خافي جراسيا حصل على مدرب شهر أغسطس، لكن مستوى الفريق ونتائجه بدأت في التراجع كذلك ترتيبه الذي وصل إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

موعد مباراة واتفورد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة