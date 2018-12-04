بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

تأكد غياب اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي عن صفوف فريقه الذي يستعد لخوض مباراة مساء اليوم الثلاثاء أمام واتفورد في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه ليس متأكدًا من جاهزية أجويرو وأليكس زينتشينكو لافتًا إلى أن الطاقم الطبي هو الذي سيحدد مدى إمكانية تواجدهما من عدمه.





ووفقًا لصحيفة مانشستر ايفينج ستاندرد فقد توجهت بعثة مانشستر سيتي منذ قليل -بدون أجويرو- إلى واتفورد استعدادًا لخوص اللقاء على ملعب فيكارج رود.

بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

وضمت قائمة البلو سكاي كل من:





حراس المرمى: ايدرسون وموريك وجريميسو





الدفاع: ستونز ، لابورت ، دانيلو ، أوتاميندي ، ووالكر ، كومباني





خط الوسط: دلف ، فرناندينيو ، فودن ، سيلفا ، جوندوجان ، برناردو





إلى الأمام: ساني ، رحيم سترلينج ، محرز ، خيسيوس

بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

أما المستبعدين هم: سيرجيو أجويرو، وأليكز زينشينكو، وكيفين دي بروين، وبنجامين ميندي وكلاوديو برافو.

بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة.