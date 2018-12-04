الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حرر الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة في مديرية البقع شمالي محافظة صعدة في اليمن.





وذكر أركان كتيبة الاقتحام في لواء العز الرائد خالد النمر لموقع "سبتمبر نت" الإلكتروني، أن الجيش حرر عدداً من التباب الهامة في منطقة "الخشبة".





وأوضح أن تحرير تلك المواقع كان بعد هجوم مباغت شنته كتيبة الاقتحام بقيادة العقيد رشاد الحرازي، على مواقع تمركز المليشيا في تلك التباب، التي اطلق عليها "تباب الشهيد النقيب أشرف المخلافي"، الذي استشهد فيها الأسبوع الماضي.









وأكد الرائد النمر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوةً على تدمير عدد من آلياتهم القتالية.