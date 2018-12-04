"حماية المستهلك" يحذر شركات السيارات من الزياة الغير مبرره في الأسعار

حذر جهاز حماية المستهلك شركات السيارات من رفع الأسعار، بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، حيث قال اللواء راضى عبد العاطى رئيس الجهاز: "شركات السيارت لم تشتر بالأسعار الجديدة للدولار الجمركى وبالتالى فإن الزيادات فى الأسعار غير مبرره".

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته بالقمة السنوية الخامسة للسيارات، أن العشوائية فى أسعار السيارات يجب أن تواجه، مطالبا الوكلاء بتوجيه رسائل للتجار بأن زيادات الأسعار تضر السوق.





وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يدرس كل ما فى صالح السوق المصرى والعملاء، ولا يتأخر عن تطبيقها.





ومن جانبه، قال أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، إن عام 2018 شهد حل 967 شكوى خاصة بالسيارات بشكل ودى، فضلاً عن تسليم 100 سيارة لعملاء تقدموا بشكاوى للجهاز لتأخر استلامهم للسيارات التى تم حجزها من بعض الشركات.