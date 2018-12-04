ماجي جلينهال تفتتح العرض الخاص لـ The Kindergarten Teacher
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:51 مأحمد جمال أحمد
افتتحت النجمة ماجي جلينهال العرض الخاص لفيلمها الجديد The Kindergarten Teacher بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.
وعقب حفل الافتتاح ندوة عن الفيلم تحدثت خلالها ماجي عن أحداثه ومراحل التصوير وحظوظ الفيلم بالترشح لجوائز الأوسكار، الذي تتمنى ماجي أن يكون ضمنها.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم الشباب بول دانو وزوي كازان، والنجمة القديرة بريندا فاكارو.
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