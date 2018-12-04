برلماني: 80 % من مخالفات البناء في المناطق الشعبية

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة لا تملك إمكانيات لوضع لجان لكم مخالفات البناء الكبيرة، مشيرا إلى أن 80 % من مخالفات البناء في المناطق الشعبية.





وأضاف "محمود"، خلال حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تضارب قرارات المحافظين أدت إلى زيادة تجاوزات المباني والأدوار المخالفة، لافتًا إلى أن المواطن يلجأ إلى الوحدات السكنية الغير مرخصة لأن أسعار الوحدات المرخصة مرتفعة، كما أنه يصعب الحصول على رخصة بناء.





وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أنه لا يجب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء؛ قبل تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، متابعًا:" وإحنا بنتكلم المخالفات شغالة".





