محافظة البحر الأحمر تحصل على المركز الأول في التفوق الدراسي (صور)

كرم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم طلاب مدرسة المتفوقين بالغردقة لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التفوق الدراسي وتمثيلهم المشرف للمحافظة.





أهدى الطلاب الفائزين الجائزة للمحافظ تقديرا لدعمه المتواصل لهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بالمدرسة خاصة والمحافظة عامة، وذلك لاختلاف النظام التعليمى للمدرسة عن باقى المدارس واعتماده على الجانب العملى اكثر من النظرى.





وأعرب المحافظ عن سعادته بحصول المحافظة على المركز الأول فى التفوق الدراسي وهو ما تعمل المحافظة على تحقيقه، مهنئا الطلاب بهذا التفوق المتميز مشيرا أنه أول خطوات التميز والنبوغ ويجب استثمار وإثراء هذه الموهبه التى حباهم إيها المولى عز وجل وذلك بكثرة القراءة والاستزادة بالمعلومات فهم يتمتعون عن الأجيال السابقة بسهولة الحصول على المعلومات وتوافرها بعدة وسائل.





هذا وقد ناقش الطلاب كما يناقش الابن أباه حول نظام الدراسة ومدى الجهد المبذول لتحقيق التفوق، وعرض الطلاب عدد من مطالبهم منها توفر رحلات بحرية تعليمية وتنظيم لقاء علمى مع الدكتور مجدى يعقوب للاستفادة من خبراته والقيام برحلات بحرية ترفيهية لتكون المتنفس الوحيد لهم فى نهاية أسبوع شاق من الدراسة، وردا على جميع مطالبهم وافق المحافظ عليها جميعا وأصدر تعليماته بالتنسيق لتنفيذها مما كان له الأثر الطيب لدى الطلاب ومضاعفة سعادتهم بالفوز.





وأضافت نورا فاضل مدير التربية والتعليم بالمحافظة أن مدرسة المتفوقين بالغردقة أول مدرسة يتم بدء الدراسة بها على مستوى الجمهورية من خلال المتابعة المستمرة من المحافظ لخطوات الانشاء والتجهيز والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما أوضحت أن المديرية قامت بترشيحها لتمثل المحافظة إيمانا منها بتحقيق الفوز واثبات الجدارة.





وأشار عبدالله، أن العملية التعليمية بالمحافظة شهدت تطور كبير خلال الآونة الأخيرة من بناء العديد من المدارس والفصول لاستيعاب الزيادة السكانية كما تم دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وللنهوض بالعملية التعليمية ومواكبة التطور العالمى تم انشاء مدرسة المتفوقين والمدارس اليابانية بنظام تعليمى متطور، مؤكدا أنه سيتم العمل دائما للتطوير والارتقاء بقطاع التعليم على مستوى المحافظة لأهمية التعليم فى خلق جيل واع يستطيع ممواكبة العصر بزيادة القدرة على الابتكار والتطوير فهم قادة المستقبل.