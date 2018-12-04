جينا دوين ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مع حبيبها الجديد
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:43 مأحمد جمال أحمد
قالت مصادر مقربة من النجم شانينج تيتوم أنه دخل في علاقة عاطفية جديدة مع المغنية الشهيرة جيسي جاي، بعد انفصاله عن زوجته الممثلة جينا دواين.
وأكدت جيسي جاي هذا الأمر بعد احتفالها بالعرض الراقص الذي قدمه شانينج أمس بمدينة لاس فيجاس، ونشرها مقاطع منه على حسابها الخاص على انستجرام.
وجاء رد جينا دوين بنشرها لمجموعة من اللقطات المثيرة للجدل مع حبيبها الجديدة، ظهرت في إحداهم وهي تمنحه قبلة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل.
وقد مضى على انفصال شانينج تيتوم وجينا دواين ما يزيد عن ستة أشهر، بعد زواج دام بينهما لمدة 7 سنوات، كانت نتيجته ابنتهما إيفرلي في عمر الخامسة.
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