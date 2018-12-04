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الخميس.. المطرب السعودي إبراهيم الحكمي يطلق "تحياتي" حصريًا على الرديو 9090

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:41 م
الخميس.. المطرب السعودي إبراهيم الحكمي يطلق تحياتي حصريًا على الرديو 9090
إبراهيم الحكمي
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أحمد رمضان متولي
 

يحل المطرب السعودى البير إبراهيم الحكمي، ضيفا على الرديو "9090" فى حلقة الخميس المقبل من برنامج "الليلة عندك" الذى يقدمه الاذاعى فادى إبراهيم.

 

هذا وقد وافق "الحكمى" بالحضور بشكل خاص من "السعودية" بدعوة من الرديو 9090، لاطلاق البومه الجديد"تحياتى" بشكل حصري على الرديو 9090 يوم الخميس القادم، على ان يعود مرة اخرى الى "السعودية" بعد انتهاء الحلقة مباشرة.

 

يذكر ان "الحكمي" قد اطلاق مؤخرا اغنيتة الجديدة "مهما تبعد"، وذلك عبر اليوتيوب، وهى من كلمات والحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد الأمين، وهندسة صوتيه ياسر أنور.

 

هذا ومن المعروف ان "الحكمى" قد شارك فى موسم رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "لعنة كارما" للمطربة هيفاء وهبي.

 

برنامج "الليلة عندك" يذاع كل يوم خميس من الرابعة عصرا ولمدة ساعتين على الهواء.

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