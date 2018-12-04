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توقيع اتفاقية منحة أمريكية للأردن بـ 745 مليون دولار

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:40 م
توقيع اتفاقية منحة أمريكية للأردن بـ 745 مليون دولار
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وكالات
 
وقع الأردن والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بـ 745 مليون دولار، جزءاً من المساعدات الأمريكية المقررة في 2018 للمملكة.



ووقعت الاتفاقية الخاصة بالمنحة "لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الميزانية العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الميزانية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية، بترا.



وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الحالي.



وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان جيم بارنهارت الذي وقع الاتفاق إن واشنطن "تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية".



ووقع وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في عمان في 14 فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بـ1.275  مليار دولار اعتباراً من العام الحالي حتى 2022 وبما يتجاوز 6.3 مليارات دولار.



ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.



ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خاصةًمن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والسعودية.



وأودعت السعودية، والإمارات، والكويت في مطلع أكتوبر بالبنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن حزمة مساعدات بـ2.5 مليار دولار تعهدت بها في أثناء قمة مكة في يونيو الماضي.
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