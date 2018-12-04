تعرف على قائمة "المدريديستا" الفائزين بالكرة الذهبية

يُشكّل ألفريدو دي ستيفانو، وكوبا، ورونالدو، وزين الدين زيدان، ولويس فيجو، ومايكل أوين، وفابيو كانافارو، وريكاردو كاكا، وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش جزءاً من قائمة الأساطير.





وفاز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية 2018، وهي مثال جديد على العلاقة الوثيقة بين ريال مدريد والجائزة المرموقة، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، حيث أنه قبل تتويج النجم الكرواتي في باريس اليوم، فاز تسعة لاعبين مدريديستا آخرين بالجائزة، وكان كريستيانو رونالدو آخرهم.





وبادر دي ستيفانو بافتتاح المسيرة، حيث فاز الملقب بـ"السهم الأشقر"، الذي رسم معالم حقبة بارزة مع الفريق الأسطوري الذي فاز بكأس أبطال أوروبا خمس مرات، بجائزة الكرة الذهبية في عاميّ 1957 و1959.

وهو إلى جانب ذلك اللاعب الوحيد الذي نال جائزة الكرة الذهبية السوبر لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية (1989)، من جانبه حاز كوبا، الذي لعب جنباً إلى جنب مع دي ستيفانو، على الجائزة في سنة 1958 لتعزيز هيمنة ريال مدريد.



