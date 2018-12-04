تنسيقية الدفاع عن القرآن تدعو لاستفتاء التونسيين حول المساواة في الميراث

في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 بتونس العاصمة، إعتبر الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، محمد صالح رديد، بأن المساواة في الميراث "يعد مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وضربا لمكتسبات المرأة وتقسيما واضحا للمجتمع التونسي".





و أوضح رديد بأن الفصول 1 و 6 و 145 و 14 من الدستور التونسي، تؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة التونسية، معتبرا أن أحكام الميراث جزء منه بما يحرم تغييرها وتبديلها أو تعطيلها، باعتبارها أحكاما قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة بناء على ما جاء في القرآن والسنة، كما ورد على لسانه.



