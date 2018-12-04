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تنسيقية الدفاع عن القرآن تدعو لاستفتاء التونسيين حول المساواة في الميراث

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:27 م
تنسيقية الدفاع عن القرآن تدعو لاستفتاء التونسيين حول المساواة في الميراث
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مروى الجلاصي
 
في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 بتونس العاصمة، إعتبر الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، محمد صالح رديد، بأن المساواة في الميراث "يعد مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وضربا لمكتسبات المرأة وتقسيما واضحا للمجتمع التونسي".

و أوضح رديد بأن الفصول 1 و 6 و 145 و 14 من الدستور التونسي، تؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة التونسية، معتبرا أن أحكام الميراث جزء منه بما يحرم تغييرها وتبديلها أو تعطيلها، باعتبارها أحكاما قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة بناء على ما جاء في القرآن والسنة، كما ورد على لسانه.

وشدد الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن، على ضرورة تحسيس الرأي العام بمدى خطورة هذا المشروع، مطالبا في الآن ذاته بعرض الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام المواريث على الإستفتاء.
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