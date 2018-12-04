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النيابة تُخلي سبيل جماهير الاتحاد السكندري

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:37 م
النيابة تُخلي سبيل جماهير الاتحاد السكندري
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محمد الصو
 

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل ثلاثة مشجعين من جماهير نادي الاتحاد السكندري، على خلفية القبض عليهم عقب أحداث مواجهة الفريق أمام الزمالك، بكأس زايد أبطال العرب.


وكان الثلاثى المقبوض عليهم امتثلوا أمام نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، حيث وجهت النيابة لهم من قبل تهمة إتلاف الممتلكات وإقرار حبسهم على ذمة التحقيقات قبل أن يتم إصدار قرار إخلاء سبيلهم.


وكان الاتحاد السكندري نجح في التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد الفوز على الزمالك في لقاء العودة بنتيجة 4_3 بركلات الترجيح.

المزيد عن: كورة رياضة جماهير الاتحاد الزمالك البطولة العربية الاتحاد السكندري
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