"الأقصر للفنون الشعبية" تفتتح أيام مصر الثقافية فى المغرب

تشارك فرقة الأقصر للفنون الشعبية، بحفل افتتاح ليالي مهرجان الأيام الثقافية المصرية، بحفل جماهيري كبير يحتضنه مسرح محمد السادس فى قلب مدينة وجدة المغربية، بداية من السابعة مساء اليوم.





تبدأ الفقرة، بتقديم أعمال فنية استعراضية لفنون مصر الشعبية كفنون التحطيب والفرح الأقصري والتحطيب والعروض الفرعونية والصعيدية والنوبية، في أولى فقرات الأيام الثقافية المصرية بالمغرب، ضمن فعاليات تتويج وجدة بلقب عاصمة الثقافة العربية.