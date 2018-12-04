التفاصيل الكاملة لعملية "درع الشمال" الإسرائيلية ضد أنفاق حزب الله

في إطار الأزمات والاتهامات المتبادلة بينهم، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" للبحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

إطلاق عملية "الدرع الشمالي"

البداية، حينما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

وأفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس، وجود "أكثر من نفق مماثل"، مشيرًا إلى أنه لم يتم بدء استخدامها بعد، إلا أنها تشكل تهديدًا على الإسرائيليين.

وقال كونريكوس: "نعلن عن بدء عملية "الدرع الشمالي" في الجيش الإسرائيلي التي سيكون هدفها العسكري الكشف عن أنفاق عسكرية حفرها "حزب الله" اللبناني والتي تهدد أمن إسرائيل وبالتالي يجب القضاء عليها".

وختم قائلا: "اليوم حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل وأمنها ونحن يجب أن نتصرف في الوقت المناسب".

أهداف الجيش الإسرائيلي

ويهدف الجيش الإسرائيلي في عمليته لحالة تعبئة عامة، تحسبا لأي تطورات، وأنه بدأ عملية (الدرع الشمالي) لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل"، معتبرًا أنه تمثل انتهاكا صارخا وشديدا للسيادة الإسرائيلية، على حد زعمه.

وسيبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود، بعد أن عزز وجوده واستعداده في القيادة الشمالية، ومستعد لمختلف السيناريوهات، مؤكدًا أنه أقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني، وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يصدر أي تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين، بحسب موقع "سكاي نيوز".

قائد عملية درع الشمال

ويقود العملية اللواء يؤال ستريك، بمشاركة طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة، حيث تمكن الفريق من تطوير خبرته بشأن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لمنظمة حزب الله.

اتهامات لحزب الله

ويواصل جيش الاحتلال التحريض على حزب الله واتهامه بالتحضير لهجوم في الشمال، زاعما أن الخطة الدفاعية التي شرع بتطبيقها تهدف لمنع حزب الله من تحقيق قدراته الهجومية.

تمويل إيراني

كما اتهم حزب الله بمواصلة حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، على حد زعم الجيش، الذي يرى أن حفر الأنفاق التي تم الكشف عنها بالسابق تشكل تهديدًا لمواطني الشمال.

وحمل جيش الاحتلال الحكومة اللبنانية المسؤولية عن كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالًا، مضيفًا أن "هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة".