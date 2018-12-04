موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

يحل فريق مانشيستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره واتفورد في تمام العاشرة مساء غدًا الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري، على استاد "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ويتربع مانشيستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة جمعها من 12 انتصار، وتعادلين، وسجل خال من الهزائم، وسجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، أما فريق واتفورد يتواجد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين و6 هزائم، وسجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدف.





ويتطلع مانشيستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، لمواصلة إنتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة للإبتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، والاقتراب من الحفاظ على لقب البريميرليج للموس الثاني على التوالي، بينما يتطلع فريق واتفورد لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول المسابقة.





ستقام مباراة مانشيستر سيتي ضد واتفورد في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة bein sports hd 2 وسيتولي التعليق على اللقاء، المعلق المصري أحمد الطيب.





كما يمكنكم متابعة مباراة مانشيستر سيتي ضد واتفورد في الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي الثلاثاء 4-12-2018 عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.



