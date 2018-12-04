سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات الصباحية في أول يوم لتطبيق قرار "المركزي" الجديد

شهد سعر الدولار في نهاية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 4-12-2018، حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة، أول أيام تطبيق قرار البنك المركزي بإلغاء ألية عمل تحويل الأمول للمستثمرين الأجانب، وسجل الدولار سعر 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك العامة والخاصة:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



