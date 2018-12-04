عاجل.. موعد مباراة الأهلي السعودي ضد وفاق سطيف الجزائري بكأس زايد

العرب (البطولة العربية).





انتهي لقاء الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف، بفوز الفريق السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما علي ملعب (8 مايو 1945) بالجزائر، مما يزيد فرص بطل السعودية في الصعود لدور الثمانية للبطولة العربية.





ويتطلع الأهلي السعودي للتعادل أو تكرار فوزه على وفاق سطيف الجزائري في لقاء الإياب من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بينما يحتاج الفريق الجزائري لتحقيق الفوز بهدفين دون رد من أجل الصعود للدور التالي، أو الفوز بهدف نظيف واللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل.





ستقام مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 4-12-2018، وستذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي ضد وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.