HD كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KORA STAR | يلا كورة اون لاين

لم يعرف فريق وفاق سطيف طعم الانتصار سوى في 3 مباريات فقط من أصل آخر 7 مباريات خاضها الفريق الجزائري، وفي مقابل ذلك تعرض فريق وفاق سطيف إلى الخسارة في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KORA STAR | يلا كورة اون لاين

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 23 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق وفاق سطيف في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجزائري مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KORA STAR | يلا كورة اون لاين

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق وفاق سطيف عبر قناة AD Sport HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.