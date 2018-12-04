يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر كورة لايف HD Al Ahli online مجاناً عبر Abu Dhabi 1 HD Yalla Shoot

ضمن متابعة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف اليوم على صعيد التشكيلة المتوقعة والغيابات، حيث يستمر غياب مدافع الفريق معتز هوساوي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي لن يشارك في مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم بسبب تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني بابلوجودي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تشكيلة مكونة من، محمد عويس في حراسة المرمى، وفي الدفاع، بابلو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد، محمد عبد الشافي، وفي وسط الميدان، نوح الموسسى، سلمان المؤشر، عبدالله السعيد، وفي الهجوم خوسيه خواردو، عبد الرحمن غريب، دجانيني تافاريس.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر كورة لايف HD Al Ahli online مجاناً عبر Abu Dhabi 1 HD Yalla Shoot

أما فريق وفاق سطيف الجزائري الذي وصل إلى دور الستة عشر بعد تغلبه على العين الإمارتي في مباراتي دو الـ32، سوف يحل ضيفاً ثقيلاً على الاهلي السعودي ساعياً إلى تحقيق الفوز وتسجيل هدفين مع المحافة على نظافة الشباك، لأجل انتزاع بطاقة التأهل والصعود للدور ثمن نهائي المسابقة، على صعيد الغيابات والتشكيل المتوقعة لوفاق سطيف، سيكون متاح للمدرب المغربي رشيد الطاوسي، الذي سيدفع بتشكيلة قوية لمفاجئة الاهلي، سيقوم بالدفع بميلود ربيعي ورضواني في الدفاع، و بوقلمونة وغشة وعبد المؤمن جابو في الخط الهجومي.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر كورة لايف HD Al Ahli online مجاناً عبر Abu Dhabi 1 HD Yalla Shoot

سيكون موعد مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، سوف يتم اذاعة اللقاء كالمعتاد عبر قناة السعودية الرياضية HD1 والتي حاصلة على حقوق بث بطولة زايد للأندية أبطال العرب، سيكون التعليق على مجرياتها المعلق عامر عبدالله.