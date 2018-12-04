ضبط المسؤول عن صفحة "شهادات جامعية" بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمقابل مادي

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمسماة "شهادات جامعية" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات بمقابل مادي.

ومن خلال تكثيف الجهود أسفرت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "وليد. م. أ"، مواليد 1986، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم استهداف المذكور، وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها وصور لشهادات جامعية مزيفة ورسائل بين المتهم وأشخاص آخرين تتضمن إدعاء كونه دكتور بمعهدين بالمعادي، وقدرته على إصدار شهادات جامعية من المعاهد التي يعمل بها دون الحضور للدراسة نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع موظفين من العاملين بالمعهدين المشار إليهما يقوموا بتزييف البيانات واعتمادها وتوثيقها من المعهدين، وأضاف بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص والاتفاق معه على استخراج شهادة جامعية مزيفة من إحدى الجامعات.