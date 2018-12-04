متصل: "حلفت على مراتي بالطلاق بعدم الذهاب لوالدتها وذهبت".. وداعية يرد (فيديو)

تساءل متصل يُدعى أمير، إنه حلف على زوجته يمين طلاق بأن لا تذهب لوالدتها لتهديدها فقط، وذهبت فما حكم ذلك؟.

وعقب الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن كلمة عليا الطلاق ليس طلاق وإنما هي يمين، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة".

وتابع، أن العلاقة بين الزوج والزوجة لابد أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، وعدم احترام الزوج لزوجته والعكس والزعيق والضرب ينتج عنه أسرة مُشردة، منوهًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ".