ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متصل: "حلفت على مراتي بالطلاق بعدم الذهاب لوالدتها وذهبت".. وداعية يرد (فيديو)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:24 م
متصل: حلفت على مراتي بالطلاق بعدم الذهاب لوالدتها وذهبت.. وداعية يرد (فيديو)
طباعة
رقية جمال
 

تساءل متصل يُدعى أمير، إنه حلف على زوجته يمين طلاق بأن لا تذهب لوالدتها لتهديدها فقط، وذهبت فما حكم ذلك؟.

 

وعقب الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن كلمة عليا الطلاق ليس طلاق وإنما هي يمين، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة".

 

وتابع، أن العلاقة بين الزوج والزوجة لابد أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، وعدم احترام الزوج لزوجته والعكس والزعيق والضرب ينتج عنه أسرة مُشردة، منوهًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ".

المزيد عن: علاقة زوجية طلاق داعية حلف يمين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 6:00:01 PM