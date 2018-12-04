استكمال تصوير "زنزانة 7" بعد شفاء أحمد زاهر (صور)

يستعد فريق عمل فيلم "زنزانة 7" للعودة إلى التصوير من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تماثل النجم أحمد زاهر للشفاء.

وكان "زاهر" قد أصيب في قدمه خلال حضوره إحدى حفلات النجم تامر حسني.

ومن ناحية أخرى، يتواصل السفير محمد فاروق مع الفنان الأمريكي سام شيلدر في محاولة لضمه إلى فريق عمل الفيلم الذي يتبقى له أيام قليلة ويتم الانتهاء من تصويره تماما، ليكون جاهزا للعرض في أقرب وقت.

فيلم "زنزانة 7" يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، أيمن كشك، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير، سيناريو وحوار حسام موسى، وإنتاج بلال صبري وأيمن كشك، منتج فني عوض ماهر، وإخراج إبرام نشأت.