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ثلاثي الأهلي يواصلون التأهيل

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:20 م
ثلاثي الأهلي يواصلون التأهيل
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علي نبوي
 
واصل الثلاثي محمد الشناوي وصالح جمعة وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التأهيل بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني الشناوي ومعلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، فيما ينفذ جمعة برنامجه التأهيلي لإنقاص الوزن قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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