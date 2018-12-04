إكرامي ينتظم في مران الأهلي

انتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات البدنية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وكان إكرامي قد تعرض للإصابة بكدمة في اليد خلال مران الفريق الأحمر أمس، لكن طبيب الأهلي أكد بأنه سيكون جاهزا لمباراة الفريق غدا أمام الجونة.





وعقد إكرامي جلسة مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى عقب نهاية المران، للاطمئان عليه.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



