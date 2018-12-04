وزير الدفاع يضع حجر الاساس للقاعدة الجوية العسكرية برمادة

توجه وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، إلى الثكنة العسكرية برمادة التابعة لولاية تطاوين، ليقوم بوضع حجر الأساس للقاعدة الجوية العسكرية.





وفي إطار مواصلة الزيارات الميدانية الدورية للمنشآت العسكرية، اطّلع الزبيدي على ظروف العمل في الثكنة العسكرية في رمادة.





وقد أكد الوزير خلال زيارته لثكنة رمادة، على أن الحرب على الإرهاب و الجريمة المنظمة و التهريب و الهجرة غير الشرعية، تستوجب جهدا وطنيا متواصلا بين مختلف القوى الحية بالبلاد وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.