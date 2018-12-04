مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:04 ممحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 4-10-2018 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال الاسطورة للبث المباشر الأهلي السعودي ووفاق سطيف جوال اون لاين بدون تقطيع.
كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء 4-10-2018 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، تابع لايف مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف بدون تقطيع بث حي الاهلي ضد وفاق سطيف في البطولة العربية.
معلومات عن الأهلي السعودي ووفاق سطيف
الأهلي السعودي Vs وفاق رياضي سطيف.
البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .
الملعب : الجوهرة المشعة .
المعلق : لم يحدد بعد .
نتيجة مباراة الذهاب : وفاق رياضي سطيف (0-1) الأهلي السعودي.
موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف
7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
5:30 مساءاً بتوقيت تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
بين ماتش الأهلي السعودي ووفاق رياضي سطيف يلا شوت جوال مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 04-10-2018 كأس زايد للأندية الأبطال.
شاهد البث المباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف من هنا..
المزيد عن: يلا شوت الجديد وفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلي مشاهدة الاهلي السعودي مباشر الاهلي السعودي كورة لايف كاس زايد بث مباشر الاهلي البطولة العربية الأهلي السعودي الأهلي