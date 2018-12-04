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بهاء مجدي يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المصري

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:56 م
بهاء مجدي يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المصري
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هاني عصام
 
يعود بهاء مجدي لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس القادم ببطولة الدوري على حساب عبدالله جمعة.

وتماثل بهاء مجدي للشفاء بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل كامل.

ويدرس جروس الدفع بمصطفى فتحي على حساب إبراهيم حسن في مركز الجناح الأيمن على أن يعود محمد عبد السلام إلى خط الدفاع بسبب إصابة الونش بجانب إيقاف محمد عبد الغني.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندري والخروج من البطولة العربية مؤخرًا.
المزيد عن: كورة كرة رياضة بهاء مجدي الزمالك
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