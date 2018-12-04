ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في كأس زايد للأبطال

بث مباشر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تُذاع المباراة في كأس زايد للأندية الأبطال في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.حيث يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة في المملكة العريبة السعودية أبوابه لاستضافة مباراة مصيرية تجمع بين الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري وذلك يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر 2018 ميلادياً، وذلك في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19. تُذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة AD SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

لم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق السعودي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق وفاق سطيف، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق الرائد.

ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الشباب، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الهلال، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الوحدة.