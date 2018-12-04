ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:00 معمرو عادل
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في كأس زايد للأبطال
بث مباشر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تُذاع المباراة في كأس زايد للأندية الأبطال في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.حيث يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة في المملكة العريبة السعودية أبوابه لاستضافة مباراة مصيرية تجمع بين الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري وذلك يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر 2018 ميلادياً، وذلك في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19. تُذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة AD SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
لم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق السعودي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق وفاق سطيف، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق الرائد.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الشباب، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الهلال، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الوحدة.
يحل فريق وفاق سطيف فى ضيافة فريق أهلى جدة بلقاء إياب دور ال16 بكأس زايد للاندية الابطال، ويأمل فريق الوفاق فى تحقيق معجزة وخطف انتصار بفارق هدفين أو أكثر فى المباراة الهامة والمرتقبة، كما يسعى الفريق فى حسم التأهل لصالحه والعودة للاحتفال بين جماهيره، ويطمح الفريق الجزائرى فى الثأر من خسارة مباراة الذهاب على أرضه.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
يذكر أن وفاق سطي قد تأهل بعدما تخطى فريق العين فى دور ال32، حيث فاز عليه بالإمارات 2-1 وخسر فى الجزائر 1-0، وخسر الوفاق على أرضه بمباراة الذهاب 1-0 .
موعد مباراة أهلى جدة ووفاق سطيف
تقام مباراة أهلى جدة ووفاق سطيف فى إياب دور ال16 ببطولة كأس زايد للاندية الأبطال يوم الثلاثاء 4/12/2018، وتبدء المباراة فى الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى السابعة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.
القنوات الناقلة للقاء أهلى جدة ووفاق سطيف
تنقل قناة أبوظبي الرياضية 1 أحداث لقاء أهلى جدة ووفاق سطيف فى إياب ثمن نهائى كأس زايد للاندية الابطال، كما تنقل استوديو تحليلى خاص باللقاء لتحليل أحداث المباراة والتعليق على أهم لقطات المباراة فور انتهائها.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر (كأس زايد) البطولة العربية | بث الأسطورة
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