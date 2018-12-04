أبرز 10 معلومات عن جندي القرن الحادي والعشرين بـ"إيديكس 2018"

عرضت مصر، لأول مرة، منذ 28 عاما الدبابة المصرية "M1A1"، خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس 2018، وكشفت عن منظومة عسكرية جديدة أطلقت عليها اسم "منظومة جندي القرن الحادي والعشرين"، لذا تقدم "الفجر"، أبرز 10 معلومات عن تلك المنظومة، من خلال السطور القادمة.

1- الدبابة المصرية " miai"، تصنع في مصر منذ أكثر من 28 عامًا، وتخدم في صفوف القوات المسلحة المصرية، وكشفت مصر خلال المعرض، عن عدد من الأسلحة الجديدة محلية الصنع، كان أبرزها سلسلة مدرعات تمساح 1 وتمساح 2 وتمساح 3..

2- تقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

3- يشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

4- والمنظومة الجديدة من تصميم وإنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات Arab International Optronics AIO، والجاري تجربتها وتقييمها حاليا من قبل وحدات المظلات المصرية، ومن المقرر البدء في تعميمها مستقبلا على وحدات القوات الخاصة المصرية ( الصاعقة - المظلات - الصاعقة البحرية - الاستطلاع ) وباقي الوحدات الأخرى المستهدفة تباعا.

5- والشركة العربية العالمية للبصريات، شركة مساهة مصرية بشراكة بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع المصرية ( 51% ) وشركة تاليس Thales الفرنسية العريقة للصناعات الدفاعية ( 49%).

6- وتتكون المنظومة من 5 عناصر أساسية: "مجموعة السلاح، وتتألف من جهاز تنشين حراري متصل بالشاشة على خوذة القائد لنقل صورة الفيديو من خلال وحدة التحكم وآخر نهاري متصل بالشاشة ايضا.

7- ومجموعة الخوذة، وتتألف من وحدتي مراقبة حرارية / كهروبصرية، إلى جانب شاشة عرض البيانات على العين اليُمنى للقائد، وأجهزة التنشين النهاري والليلي لسلاح الجندي، وحدة التغذية الكهربية للقائد لتوليد الطاقة للمنظومات المُختلفة.

8- ومجموعة الشدة والدرع الواقي، وتتألف من وحدة التحكم الالكتروني المسؤولة عن ادارة مكونات المنظومة وجهاز الاتصالات اللاسلكي الرقمي ويمكنه نقل صور وبيانات ارض المعركة ويوجد مع القائد.

9- ومنظومة ملاحية مكونة من بوصلة منشورية مع الجندي وجهاز تحديد الموقع بالقمر الصناعي GPS مع القائد، وحاسب خدمات شاقة لنقل البيانات للمستويات الاعلى للقيادة وتخزين المعلومات ويوجد أيضا مع القائد.

10- وأخيرا الأفرول المُزود بالدرع المضاد للرصاص، للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للكتف والذراع، مع قدرة إضافة نظام MOLLE لحمل مخازن الذخيرة والقنابل اليدوية وأجهزة الإتصالات.