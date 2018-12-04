كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم في كأس زايد جودة عالية | لينك ابو ظبي 1 مجاني HD
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:57 معمرو عادل
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم في كأس زايد جودة عالية | لينك ابو ظبي 1 مجاني HD
يستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018-2019.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم في كأس زايد جودة عالية | لينك ابو ظبي 1 مجاني HD
وتقام مباراة الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري، على ملعب الجوهرة، في تمام 19.30 بتوقيت مكة المكرمة.
وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية ببث لقاء الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري.
وسبق وأن فاز فريق الأهلي السعودي على وفاق سطيف الجزائري، بهدف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018-2019.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم في كأس زايد جودة عالية | لينك ابو ظبي 1 مجاني HD
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