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لن تصدق.. رغم رشاقتها ليلى علوي تأكل 5 مرات يوميا (فيديو)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:42 م
لن تصدق.. رغم رشاقتها ليلى علوي تأكل 5 مرات يوميا (فيديو)
ليلى علوي
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الفجر الفني
 
كشفت الفنانة ليلى علوي عن سر رشاقتها، خاصة بعد تألقها في الفترة الأخيرة، وظهورها في أكثر من مناسبة بفقدان كثير من الوزن.

وأوضحت أنها اتبعت الأنظمة الكيميائية بشكل كبير، إذ أنها ساعدتها على فقدان كثير من الوزن في وقت قصير للغاية.

"لكن عند توقفك من إتباع تلك الأنظمة ستلاحظين زيادة في الوزن بشكل ملحوظ للغاية، لذلك من الأفضل عدم متابعة تلك النوع من الدايت إلا باستشارة خبير تغذية"، تضيف "علوي" وذلك في لقاء تليفزيوني على قناة "سي بي سي".

وتابعت "علوي"، أن للمياه فوائد كثيرة لمساعدتك على إنقاص الوزن، إذ يمكنك شرب 5 لترات من المياه، وكشفت عن سرها من خلال وصفتها المكونة من لتر مياه دافئ ووضع فيه قطع الليمون والبرتقال، هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

وأشارت "علوي" إلى أن نظامها الغذائي، يعتمد على رجيم السعرات، إذ تتناول 5 وجبات في اليوم، من خلال تقسيمهم.

ويوضح موقع "Everyday health" الأمريكي تفاصيل هذا النظام الغذائي التي يعتمد على:

تناول وجبة الإفطار بجميع محتوياتها، والتي تكون ربع رغيف بلدي، مع اختيار نوع معين من الجبن، أو البيض المسلوق، أو الفول، مع شرب العصائر الفريش ويفضل أن تكون دون سكر، أو كوب من القهوة أو الشاي حسب الاختيار.

وبعد وجبة الإفطار بساعتين، يمكنك تناول الوجبات الخفيفة والتي تتلخص في الفواكه والخضراوات مثل الخيار والجرجير والخس، أو المكسرات، والانتظار من ساعة إلى ساعة ونصف، وتناول الغذاء على حسب اختيارك، سواء تونة أو صدور الفراخ المشوية، أو السمك المشوي.

وبعد مرور ساعتين من تناولك لوجبة الغذاء، يمكنك تناول "سناك" خفيفة قبل تناول وجبة العشاء، مع الحرص على عدم تناول كثير من الأطعمة الدسمة خاصة ليلاً، يمكنك تناول الشوفان مع الزبادي وقطع الفواكه.

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