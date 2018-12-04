هيئة الدفاع عن الشهدين بلعيد والبراهمي توجه اتهامات للنيابة (مستند)

أصدرت هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، بيانا تتهم فيه النيابة العمومية بالتلاعب الإجرائي بملف التنظيم السري لحركة النهضة.





واعتبرت الهيئة أنّ ارتباك الإجراءات لم يعد مقبولا، مشيرة إلى أن الأبحاث الأولية على معنى الفصل 26 من المجلة الجزائية، ليست قرارا في فتح بحث قضائي يتعهد بموجبه حاكم التحقيق، وإنما هي مرحلة أولية سابقة عن هذا القرار.



