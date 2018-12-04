الشروط وخطوات التقديم.. 6 معلومات هامة عن تظلمات بطاقة التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، توجيهًا وزاريًا حمل الرقم (33) لسنة 2018، والذي تضمن مد العمل بالمكاتب التموينية بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساءً لاستقبال تظلمات المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.





وأعلن وزير التموين من خلال فتح باب تظلمات بطاقات التموين من تحديث بيانات البطاقات في العاشر من نوفمبر الماضي، فيما تضمن ذات القرار الدورة المستندية للتظلمات.





1- يحق لكل من تعرض لحذف أحد الأفراد المقيدين على البطاقة دون إبداء سبب واضح من قبل الوزارة أو لمن تخلف عن تحديث بيانات بطاقات التموين في الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى السابع من نوفمبر - مهلة تحديث بيانات البطاقات.





2- خطوات تقديم تظلمات البطاقات في نص القرار رقم (30) لسنة 2018، كما يلي:





- يتوجه المواطن - الراغب في التظلم لإعادة الأفراد المحذوفين - إلى أقرب مكتب تمويني وطلب استمارة آداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.





- تدوين جميع بيانات المستفيدين المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور من الأرقام القومية لهم، وتقديمها إلى مكتب التموين، مدونًا بها رقم تليفون مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.





- يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ليقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب أو عبر موقع دعم مصر، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.





- تجري وزارة الإنتاج الحربي التعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي تم مراجعتها بواسطة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها.





- يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر الأسباب في حالة تم الرفض.





- في حالة قبول الطلب، يتم إعادة المحذوفين عشوائياً خلال 21 يومًا.





3- سيتم إعادة الأفراد المحذوفين بشكلٍ خاطئ خلال 10 أيام من تاريخ تقديم التظلم، شريطة أن يثبت صحة بيانات الأفراد المقيدين على بطاقة التموين.









4- شكاوى عدد من المواطنين من نقص الأفراد المقيدة على بطاقاتهم التموينية يرجع لاتخاذ الوزارة إجراء بحذف جميع المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة بداية من الشهر الجاري؛ حرصا على مخصصات دعم المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، على أن تستمر المكاتب التموينية في تلقي طلبات أداء الخدمة الخاصة بالتظلمات من حذف غير المستحقين.





5- أتاحت خلال الـ3 أشهر الماضية إمكانية تحديث وتعديل البيانات المسجلة على البطاقات التموينية من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح الباب أمام تظلمات المواطنين من عمليات التنقية، ما دفع الوزارة لحذف غير المستحقين بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن جميع المواطنين المتضررين من عمليات الحذف عليهم استكمال بيانات جميع المقيدين على بطاقاتهم التموينية، وسيتم إعادة الأفراد المحذوفة حال إثبات صحة بياناتها.





وأكد متحدث وزارة التموين أن الوزارة ستتيح تلقي طلبات التظلمات من عمليات تنقية البطاقات، حتى اكتمال تصحيح قاعدة البيانات والتأكد من صحة بيانات كل فرد مقيد عليها.









6- لم يتم إعلان موعد انتهاء تلقي تظلمات المواطنين من تحديث بيانات البطاقات إلا أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن حذف جميع الكيانات الوهمية - في إشارةٍ إلى أصحاب البيانات الخاطئة من المقيدين بمنظومة الدعم - في الأول من يناير المقبل - بحسب تصريح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق.







