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شركة ألمانية تصنع أغلى شجرة كريسماس في العالم.. بـ 41 مليون جنيه (فيديو)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:47 م
شركة ألمانية تصنع أغلى شجرة كريسماس في العالم.. بـ 41 مليون جنيه (فيديو)
أغلى شجرة كريسماس في العالم
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يفصلنا أقل من شهر عن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، إذ من أهم الرموز المتواجدة في هذه المراسم شجرة الكريسماس التي تتعلق عليها الزينة والألعاب؛ استعدادا لبداية عام جديد، ولكن هل سبق لك شراء شجرة يصل ثمنها إلى 2.3 مليون دولار أمريكي؟

أعلنت الشركة الألمانية لصناعة الذهب تقديم أغلى شجرة كريسماس في أوروبا لهذا العام؛ إذ يبلغ طولها 3 أمتار من 2018 عملة ذهبية براقة، وتم اختيار هذا العدد تحديدًا لتوديع هذا العام، إذ تصل سعرها 2.3 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 41.193 مليون جنيه مصري.

صنعت الشجرة في ألمانيا، وستعتبر من أفضل الأشجار ظهورًا في هذا العام، ومن المقرر أنها ستكون متاحة ليراها الجماهير يوم 15 ديسمبر، حسبما جاء في موقع business insider الأمريكي.

وقال بنيامين سوما، المتحدث الرسمي باسم الشركة الألمانية المصنعة، إنها سيطلق عليها اسم أغلى شجرة ميلاد في أوروبا، مع التأكيد على الحرص الشديد من قبل العمال الذين زينوها باستخدام القفزات البيضاء أثناء التزين لعدم تجريج العملات الذهبية.

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