استبعاد حفني ومدبولي و5 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة فريقه لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.





تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد





خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو .





خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف أوباما ومصطفى فتحى.





خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد.





ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي الونش للإصابة ومحمد عبد الغني للإيقاف وأيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد العاطى دونجا وعمر صلاح لأسباب فنيه.



