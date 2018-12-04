مفاجأة.. سمير صبري يتنازل رسميا عن بلاغه ضد رانيا يوسف

مثل اليوم الدكتور سمير صبري المحامي أمام النيابة العامة لسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد الفنانة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد ظهورها بفستان شبه عاري في مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي مستهل التحقيقات أثبت صبري اعتذاره الشديد للنيابة العامة عن أي خطأ قانوني غير مقصود صدر منه أثناء مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر الفضائية وأثبت في محضر التحقيقات أنه تسرع بالقول أنه سوف يتنازل عن بلاغه.

وأضاف: "من الثابت قانونا أن قبول التنازل من عدمه من سلطة النيابة العامة كذلك بقوله أنه قد لا تطلب النيابة رانيا يوسف للتحقيق معها يوم الأربعاء إيفاء بهذا التنازل وهذا قول خطأ منه حيث أن النيابة العامة هي الوحيدة التي تملك إصدار القرار باستدعاء رانيا من عدمه".

وفي نهاية المحضر بعد سماع أقواله، أثبت صبري تنازله عن بلاغه ضد رانيا تاركا الأمر والقرار للنيابة العامة في قبول هذا التنازل أو رفضه أو تحريك الدعوى من عدمه.