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انتشار مكثف لسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمساعدة السائقين ولتفادي حوادث الطرق

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:48 م
انتشار مكثف لسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمساعدة السائقين ولتفادي حوادث الطرق
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كريم المنجي
 

وزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدى الحافلات متعاطي المخدرات.

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