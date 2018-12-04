شاروبيم: حل جذري لطريق بني عبيد أولاد صقر والإصلاح خلال أسبوعين من اليوم

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن أجهزة مركز ومدينة بني عبيد تقوم الآن بإصلاح حفرة بطريق الصلاحات ميت فارس والتي تسبب في وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص وأسفر عن إصابة سبع طالبات كن يستقلين الميكروباص وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج وخرجن بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية.



وأضاف شاروبيم أنه طلب من جمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بني عبيد حل مشكلة طريق بني عبيد أولاد صقر والتي استمرت لسنوات طويلة حلا جذريا للقضاء على شكاوي المواطنين من سوء حالته وللحد من الحوادث التي تقع عليه.



وقال محافظ الدقهلية أن اجتماعا عقد برئاسة رئيس المدينة ضم مدير هندسة الري ومدير الطرق ومدير الإدارة الهندسية ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحضره نائب مأمور بني عبيد تم خلاله الاتفاق على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح مواسير الصرف في مسافة 50 متر أمام كوبري الجرابعة على نفقتها وتم إسناد عملية الإصلاح إلى المقاول الذي تسلم الموقع بالفعل، وبدأ العمل اليوم على أن يستمر على مدى أسبوعين وأنه طلب سرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل الموعد المحدد حتى تنتهي معاناة المواطنين مع الطريق.



ومن جانبه أكد جمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بني عبيد إنه تم صباح اليوم تحويل المرور من أمام استاد بني عبيد وتوفير طريق بديل واصبح هناك 3 طرق صالحة للمرور وأنه ليس هناك أي إعاقة في حركة المرور.